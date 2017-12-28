Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой
Игорь Николаев показал фанатам архивный снимок с Аллой Пугачевой. Соответствующий пост музыкант разместил в микроблоге Instagram.
На фото запечатлены еще молодые Николаев и Примадонна. Качество снимка оставляет желать лучшего, скорее всего, он сделан еще на старый фотоаппарат, который в простонародье называли "мыльницей". В описании к посту певец написал: "Хочу разбавить ваши зимние ленты приветом из лета XX века. Япония, 1987 год".
Популярность снимка растет с каждой минутой. Пользователи отмечают, что, несмотря на старую прическу, сейчас Примадонна выглядит моложе и стройнее. Видимо, материнство запустило в ее организме обратный процесс.
Ранее Николаев показал подросшую дочь.
На фото запечатлены еще молодые Николаев и Примадонна. Качество снимка оставляет желать лучшего, скорее всего, он сделан еще на старый фотоаппарат, который в простонародье называли "мыльницей". В описании к посту певец написал: "Хочу разбавить ваши зимние ленты приветом из лета XX века. Япония, 1987 год".
Популярность снимка растет с каждой минутой. Пользователи отмечают, что, несмотря на старую прическу, сейчас Примадонна выглядит моложе и стройнее. Видимо, материнство запустило в ее организме обратный процесс.
Ранее Николаев показал подросшую дочь.
Автор: Джанабилова Татьяна П