Бузовой предложили содрать с себя шкуру из-за фото с меховым пальто
Ольге Бузовой предложили содрать свою «шкуру» после публикации фото с меховым воротником. Телеведущая вызвала недовольство аудитории Instagram кадром в новом пальто, подготовленного к зимнему сезону.
Подписчики выразили надежду, что для отделки этого элемента одежды использовался искусственный, а не натуральный мех. Иные пользователи мотивируя свои сообщения необходимостью защиты животных, оказались более агрессивными. Один из комментариев содержит предложение для Бузовой содрать с себя кожу и сделать селфи для получения лайков. Иные посчитали носить натуральные меха «дешевыми понтами».
Как стало известно, Ольга Бузова написала обращение к Деду Морозу. Она отметила, что целый год была хорошей девочкой, а к празднику начали исполняться её желания.
Подписчики выразили надежду, что для отделки этого элемента одежды использовался искусственный, а не натуральный мех. Иные пользователи мотивируя свои сообщения необходимостью защиты животных, оказались более агрессивными. Один из комментариев содержит предложение для Бузовой содрать с себя кожу и сделать селфи для получения лайков. Иные посчитали носить натуральные меха «дешевыми понтами».
Как стало известно, Ольга Бузова написала обращение к Деду Морозу. Она отметила, что целый год была хорошей девочкой, а к празднику начали исполняться её желания.
Автор: Валерий Антонов