Во Владивостоке пенсионер изнасиловал солдата на автобусной остановке
Во Владивостоке солдат стал жертвой изнасилования. Сведения о преступлении, произошедшем на автобусной остановке, появились в издание «Приморье24».
Сообщается, 21-летний молодой человек дожидался своего автобуса. Мужчина кавказской внешности подошел к нему и, применив грубую силу, совершил действия сексуального характера. С места преступления он скрылся на автомобиле.
Заведено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается. Следователи предполагают, что пенсионер был или еще остается военнослужащим.
Сообщается, 21-летний молодой человек дожидался своего автобуса. Мужчина кавказской внешности подошел к нему и, применив грубую силу, совершил действия сексуального характера. С места преступления он скрылся на автомобиле.
Заведено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливается. Следователи предполагают, что пенсионер был или еще остается военнослужащим.
Автор: Джанабилова Татьяна П