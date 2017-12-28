Яна Кошкина пытается выяснить у мужчин, какой размер груди им нравится
Телеведущая Яна Кошкина адресовала мужчинам достаточно провокационный вопрос, пытаясь выяснить, какой размер груди им нравится. Соответствующий пост накануне появился в Instagram теледивы.
На своей странице Яна Кошкина разместила довольно соблазнительное фото, где на ней надет наряд, акцентирующий внимание на выступающем бюсте. Публикацию теледива сопроводила нескромным вопросом в адрес мужчин, пытаясь выяснить у них, нравится ли им большая грудь, либо же большинство отдает предпочтение маленьким размерам. Девушек Кошкина призвала не унывать, а просто делать выводы, исходя из ответов представителей сильного пола.
В комментариях мужчины начали активно делиться своим мнением, и многие написали, что у Яны Кошкиной как раз идеальный размер бюста. Публикация на странице телеведущей успела собрать более 21 тысячи отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев от подписчиков.
Ранее сообщалось, что грудь Кошкиной фотографировал Дмитрий Хрусталев за кулисами “Олимпийского”.
На своей странице Яна Кошкина разместила довольно соблазнительное фото, где на ней надет наряд, акцентирующий внимание на выступающем бюсте. Публикацию теледива сопроводила нескромным вопросом в адрес мужчин, пытаясь выяснить у них, нравится ли им большая грудь, либо же большинство отдает предпочтение маленьким размерам. Девушек Кошкина призвала не унывать, а просто делать выводы, исходя из ответов представителей сильного пола.
В комментариях мужчины начали активно делиться своим мнением, и многие написали, что у Яны Кошкиной как раз идеальный размер бюста. Публикация на странице телеведущей успела собрать более 21 тысячи отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев от подписчиков.
Ранее сообщалось, что грудь Кошкиной фотографировал Дмитрий Хрусталев за кулисами “Олимпийского”.
Автор: Марина Вебер