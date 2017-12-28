Рената Литвинова назвала поиск подарков «новогодней лихорадкой»
Рената Литвинова сравнила поиски подарков с «новогодней лихорадкой». По ее словам, она потратила на шопинг несколько часов и сильно устала.
«Поиск подарков всегда становится подобием лихорадки, так как далеко не каждый может позволить выделить время на шопинг. В то же время, всем определенно стоит дарить тепло и делиться им с близкими, так как без этого праздник станет скучным и однообразным», - написала Ливтинова под обнародованным фото на своей странице в Instagram. На снимке телеведущая и актриса позирует на фоне новогодней елки в Москве.
Подписчики звездной актрисы поблагодарили ее за поздравления с Новым годом. Публикация за считанные минуты собрала более 15 тысяч лайков. По мнению фанатов, шопинг перед Новым годом является обязательным атрибутом праздника, так как именно подарки создают сказочную атмосферу.
«Поиск подарков всегда становится подобием лихорадки, так как далеко не каждый может позволить выделить время на шопинг. В то же время, всем определенно стоит дарить тепло и делиться им с близкими, так как без этого праздник станет скучным и однообразным», - написала Ливтинова под обнародованным фото на своей странице в Instagram. На снимке телеведущая и актриса позирует на фоне новогодней елки в Москве.
Подписчики звездной актрисы поблагодарили ее за поздравления с Новым годом. Публикация за считанные минуты собрала более 15 тысяч лайков. По мнению фанатов, шопинг перед Новым годом является обязательным атрибутом праздника, так как именно подарки создают сказочную атмосферу.
Автор: Махов Артем