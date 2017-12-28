Киркоров назвал съемки «Новогодней ночи - 2018» лучшими за его 30 лет на сцене
Филипп Киркоров сообщил, что съемки «Новогодней ночи - 2018» оказались самым лучшим событием за 30 лет, проведенных им на сцене. В своем Instagram певец представил видео и фото со съемочных площадок. Подписчики назвали артиста «человеком-праздником».
По словам Киркорова, работа над новым проектам велась на протяжении 2-х дней и ночей. Певец выразил восторг по той причине, что мероприятие достаточно давно носило шаблонный подход, поскольку проходило в карнавальном стиле, однако в этот раз был использован педантичный и перфекционистский подход, который можно увидеть в том, как именно строятся кадры и выбираются планы съемок.
Киркоров подчеркнул, что «Новогодняя ночь – 2018» представляет собой вариант, когда он позавидовал самому себе из-за того, что принял участие в подобном шоу. Он выразил благодарность за веру в него и оказанное доверие в рамках творческого эксперимента. Отдельно артист отметил терпение во время работы с почти неразрешимыми вопросами, а также за формирование имиджа и большое количество изнурительных репетиций.
По словам Киркорова, работа над новым проектам велась на протяжении 2-х дней и ночей. Певец выразил восторг по той причине, что мероприятие достаточно давно носило шаблонный подход, поскольку проходило в карнавальном стиле, однако в этот раз был использован педантичный и перфекционистский подход, который можно увидеть в том, как именно строятся кадры и выбираются планы съемок.
Киркоров подчеркнул, что «Новогодняя ночь – 2018» представляет собой вариант, когда он позавидовал самому себе из-за того, что принял участие в подобном шоу. Он выразил благодарность за веру в него и оказанное доверие в рамках творческого эксперимента. Отдельно артист отметил терпение во время работы с почти неразрешимыми вопросами, а также за формирование имиджа и большое количество изнурительных репетиций.
Автор: Валерий Антонов