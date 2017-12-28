Ученые: Сахар во время беременности вызывает патологию сердца у плода
Ученые из Стэнфордского университета доказали, что сахар во время беременности может вызвать патологию сердца у плода. В первом триместре риск особенно велик.
Врачи давно знают, что женщины с диабетом часто рожают детей с пороками сердца. В последнее время число врожденных дефектов возросло у малышей здоровых матерей. Ученые проанализировали сведения о 19 тыс. матерях и детях, появившихся на свет в течении последних шести лет. Оказалось, что при росте глюкозы на 10 мл в децилитре крови риск развития патологии увеличивается на 8%.
«Наше открытие поможет врачам своевременно направить будущую маму на обследование к кардиологу, что повысит шансы на рождение здорового малыша», - рассказал доцент отделения кардиологии Джеймс Прист.
Ранее исследователи приравняли сахар к наркотикам.
Врачи давно знают, что женщины с диабетом часто рожают детей с пороками сердца. В последнее время число врожденных дефектов возросло у малышей здоровых матерей. Ученые проанализировали сведения о 19 тыс. матерях и детях, появившихся на свет в течении последних шести лет. Оказалось, что при росте глюкозы на 10 мл в децилитре крови риск развития патологии увеличивается на 8%.
«Наше открытие поможет врачам своевременно направить будущую маму на обследование к кардиологу, что повысит шансы на рождение здорового малыша», - рассказал доцент отделения кардиологии Джеймс Прист.
Ранее исследователи приравняли сахар к наркотикам.
Автор: Джанабилова Татьяна П