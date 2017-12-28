Из-за неудачной пластики жительница Таиланда осталась с дырой между глаз
На территории Таиланда местная жительница оказалась жертвой неудачной пластики, вследствие которой у нее между глаз осталась дыра. О происшествии информирует иностранный портал Ettoday.
По словам потерпевшей, она решилась на ринопластику в одной из бюджетных клиник на территории города Хатъяй. В процессе хирурги занесли девушке инфекцию, однако исправлять свою ошибку решительно отказались. В итоге гражданке пришлось обращаться в одну из столичных клиник Таиланда, где ей бесплатно согласились извлечь силиконовый имплантат. Однако на его месте осталась заметная дыра размером порядка сантиметра, и пока у местных медиков отсутствуют идеи относительно того, каким образом можно исправить сложившуюся ситуацию.
Источниками не уточняется, собирается ли пострадавшая от действий пластических хирургов гражданка подавать иск в суд на клинику, где ей сделали некачественную операцию.
Ранее, как сообщалось, ученые в ходе исследований выяснили, что увеличившие грудь женщины рискуют лишиться сосков.
По словам потерпевшей, она решилась на ринопластику в одной из бюджетных клиник на территории города Хатъяй. В процессе хирурги занесли девушке инфекцию, однако исправлять свою ошибку решительно отказались. В итоге гражданке пришлось обращаться в одну из столичных клиник Таиланда, где ей бесплатно согласились извлечь силиконовый имплантат. Однако на его месте осталась заметная дыра размером порядка сантиметра, и пока у местных медиков отсутствуют идеи относительно того, каким образом можно исправить сложившуюся ситуацию.
Источниками не уточняется, собирается ли пострадавшая от действий пластических хирургов гражданка подавать иск в суд на клинику, где ей сделали некачественную операцию.
Ранее, как сообщалось, ученые в ходе исследований выяснили, что увеличившие грудь женщины рискуют лишиться сосков.
Автор: Марина Вебер