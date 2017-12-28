В Тасмановом море впервые увидели гигантский двойной водоворот
Ученые обнаружили в Тасмановом море двойной водоворот. После исследования, сделанных спутниками снимков, им удалось увидеть первое подобное явление в столь огромных масштабах. Водные вихри перемещаются на скорости, которая существенно выше привычной для подобных явлений, а также охватывают территорию в десятки километров.
Как сообщили океанологи, указанные вихри могут преодолевать расстояние в почти 100 км. Принято считать, что они появляются из-за соединения друг с другом, что приводит к распространению на внушительное расстояние благодаря скорости в 8-16 км/день. При этом обычно распространение проходит лишь на уровне 2 км/день.
«Когда они достигнут некоторой определенной силы, то начинают блуждать совершенно спонтанно, после чего превращаются в вихри. Я заметил определенную особенность в Тасмановом море. Там завихрения ведут себя крайне странно, если сравнивать с любым иным местом. Почти все они медленно двигаются на запад, однако один весьма быстро перемещался на восток», - пояснил Крис Хьюз, сотрудничающий с Ливерпульским университетом в Британии.
Обнаруженные двойные вихри, кроме исполнения крайне важной функции смешивания воды с питательными веществ из различных областей, позволяют также производить их перемещение на большое расстояние, формируя турбулентность в составе океанических течений. С иной стороны, они отличаются соединением под водой. Таким образом, новое явление представляет собой единый U-образный вихрь, который также захватывает небольших морских животных, которые впоследствии отправляются на большое расстояние.
Как сообщили океанологи, указанные вихри могут преодолевать расстояние в почти 100 км. Принято считать, что они появляются из-за соединения друг с другом, что приводит к распространению на внушительное расстояние благодаря скорости в 8-16 км/день. При этом обычно распространение проходит лишь на уровне 2 км/день.
«Когда они достигнут некоторой определенной силы, то начинают блуждать совершенно спонтанно, после чего превращаются в вихри. Я заметил определенную особенность в Тасмановом море. Там завихрения ведут себя крайне странно, если сравнивать с любым иным местом. Почти все они медленно двигаются на запад, однако один весьма быстро перемещался на восток», - пояснил Крис Хьюз, сотрудничающий с Ливерпульским университетом в Британии.
Обнаруженные двойные вихри, кроме исполнения крайне важной функции смешивания воды с питательными веществ из различных областей, позволяют также производить их перемещение на большое расстояние, формируя турбулентность в составе океанических течений. С иной стороны, они отличаются соединением под водой. Таким образом, новое явление представляет собой единый U-образный вихрь, который также захватывает небольших морских животных, которые впоследствии отправляются на большое расстояние.
Автор: Валерий Антонов