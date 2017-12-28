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В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin God
В Сети биткоина произошел хардфорк Bitcoin God. По информации от администраторов, он был успешно произведен на блоке 501 225.

В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin God


О планах по поводу создания новой криптовалюты сообщил китайский инвестор Чандлер Гуо. По его словам, Bitcoin God должен был стать подарком для держателей оригинальных биткоинов. Он представляет собой одноранговую организацию, которая будет решать проблемы централизованных систем.

Bitcoin God был распределен в количестве 17 миллионов токенов среди держателей обычных биткоинов. Его курс составляет 1 к 1 и не будет меняться на протяжении нескольких месяцев. Гуо рассказал, что целью введения новой криптовалюты стало не только контролирование ситуации на цифровом валютном рынке, но и открытие нескольких благотворительных проектов. Примерно 4 миллиона Bitcoin God будут переданы нескольких европейским и азиатским фондам.

«Bitcoin God станет первой благотворительной платформой в рамках блокчейна. Основной нашей целью является привнесение в мир любви и радости», - написал Гуо на своем личном блоге. По его словам, Bitcoin God будет полностью закрыт от майнинга, что позволит держать его курс на одном уровне.
Автор: Махов Артем
Вчера, 15:40
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