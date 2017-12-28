49-летняя Светлана Бондарчук показала стройную фигуру в бикини
49-летняя Светлана Бондарчук полностью оправилась после развода и решила в очередной раз показать фанатам стройную и роскошную фигуру в бикини. Соответствующий пост экс-модель разместила в микроблоге Instagram на зависть сопернице Паулине Андреевой.
На фото Бондарчук запечатлена на фоне океана, омывающего Бали. Из одежды на светской львице можно заметить только раздельный купальник и парео, подчеркивающие осиную талию и плоский живот.
Индонезию Светлана Бондарчук полюбила из-за своего нового бойфренда, который младше ее на 12 лет. Сергею Табунову нравится отдыхать со звездой на островах, делая ее многочисленные снимки, порой даже провокационные.
Табунов и Бондарчук – отличная пара с общими интересами и друзьями, среди которых Надежда Оболенцева, Алексей Киселев, Рената Литвинова.
Ранее Бондарчук стала брюнеткой.
На фото Бондарчук запечатлена на фоне океана, омывающего Бали. Из одежды на светской львице можно заметить только раздельный купальник и парео, подчеркивающие осиную талию и плоский живот.
Индонезию Светлана Бондарчук полюбила из-за своего нового бойфренда, который младше ее на 12 лет. Сергею Табунову нравится отдыхать со звездой на островах, делая ее многочисленные снимки, порой даже провокационные.
Табунов и Бондарчук – отличная пара с общими интересами и друзьями, среди которых Надежда Оболенцева, Алексей Киселев, Рената Литвинова.
Ранее Бондарчук стала брюнеткой.
Автор: Джанабилова Татьяна П