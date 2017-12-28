Юлия Барановская выступила на сцене Большого театра
Юлия Барановская рассказала подписчикам о своем выходе на сцен Большого театра. К публикации она прикрепила соответствующее фото из культурного учреждения.
«Выйти на сцену Большого театра - сделано! И это было невероятно. Спасибо Серёже Филину за приглашение, моему другу и суперпрофессионалу Саше за то, что откликнулся и отработал со мной на 1000%, всем хореографам и артистам за этот вечер!» - отмечает телеведущая, призывая читать подробности на странице её авторской колонке на Вокруг.тв.
Пользователи в комментариях отметили, что их радует её творчество. При этом одна из комментаторов заявила, что не была поклонницей Барановской, однако постепенно стала вдохновляться её примером.
«Выйти на сцену Большого театра - сделано! И это было невероятно. Спасибо Серёже Филину за приглашение, моему другу и суперпрофессионалу Саше за то, что откликнулся и отработал со мной на 1000%, всем хореографам и артистам за этот вечер!» - отмечает телеведущая, призывая читать подробности на странице её авторской колонке на Вокруг.тв.
Пользователи в комментариях отметили, что их радует её творчество. При этом одна из комментаторов заявила, что не была поклонницей Барановской, однако постепенно стала вдохновляться её примером.
Автор: Валерий Антонов