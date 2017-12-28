В Санкт-Петербурге 21-летнего мужчину задержали за развращение ученицы 7 класса
В Санкт-Петербурге 21-летний мужчина подозревается в развращении ученицы 7 класса. Работники правоохранительных органов произвели задержание мужчины 1996 г.р.
Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники информации, в прошлую среду приблизительно в 18:50 полиция получила сообщение со стороны местного жителя 1980 г.р. касательно совершения неработающим мужчиной 1996 г.р. развратных действия против его дочери.
Работники полиции произвели задержание подозреваемого. На сегодня продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. После завершения проверки будет принято решения относительно необходимости открытия уголовного дела.
Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники информации, в прошлую среду приблизительно в 18:50 полиция получила сообщение со стороны местного жителя 1980 г.р. касательно совершения неработающим мужчиной 1996 г.р. развратных действия против его дочери.
Работники полиции произвели задержание подозреваемого. На сегодня продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. После завершения проверки будет принято решения относительно необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов