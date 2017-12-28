В двух районах Москвы обнаружены трупы пожилых женщин
Сразу в двух районах на территории Москвы сотрудники полиции обнаружили трупы пожилых женщин. Согласно данным источников, обе покойные долгое время не выходили на связь с родными.
Согласно данным от МВД Москвы, в экстренные службы города поступило несколько вызовов от обеспокоенных граждан, которые не могли дозвониться до своих пожилых родственниц. Правоохранители решили проверить оба случая, и в первом из них звонила сестра 76-летней жительницы Москвы, которая не могла связаться с женщиной в течение некоторого времени. Отправившись в квартиру на 9-й Парковой улице, сотрудники органов правопорядка нашли пенсионерку мертвой.
Тело второй гражданки было найдено в ее собственной квартире, размещенной на Балаклавском проспекте. Сейчас по факту двух указанных инцидентов организована соответствующая проверка. В частности, стражами порядка устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины смерти пенсионерок. Неизвестно, носила ли кончина пожилых москвичек насильственный характер.
Согласно данным от МВД Москвы, в экстренные службы города поступило несколько вызовов от обеспокоенных граждан, которые не могли дозвониться до своих пожилых родственниц. Правоохранители решили проверить оба случая, и в первом из них звонила сестра 76-летней жительницы Москвы, которая не могла связаться с женщиной в течение некоторого времени. Отправившись в квартиру на 9-й Парковой улице, сотрудники органов правопорядка нашли пенсионерку мертвой.
Тело второй гражданки было найдено в ее собственной квартире, размещенной на Балаклавском проспекте. Сейчас по факту двух указанных инцидентов организована соответствующая проверка. В частности, стражами порядка устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины смерти пенсионерок. Неизвестно, носила ли кончина пожилых москвичек насильственный характер.
Автор: Марина Вебер