В Ростове таксистка вернула забывчивым пассажирам четыре миллиона рублей
В Ростове таксистка вернула забывчивым пассажирам пакет, внутри которого находились четыре миллиона рублей. Сведения появились в СМИ.
Ростовчанка до сокращения работала юристом. Потом найти работу по специальности не смогла и, вспомнив о 10-летнем стаже вождения, стала таксисткой. Доставив пассажиров по адресу, автоледи направилась на автомойку, где и заметила пакет с солидным содержимым. Женщина незамедлительно разыскала супружескую пару, которая еще не хватилась денег, но в качестве вознаграждения получила лишь «спасибо» и 400 рублей (стоимость вызова). Зато работодатель выписал честной сотруднице премию.
Женщина рассказала, что в салоне такси часто оставляют предметы, но в ее практике таких ценных еще не было.
Ростовчанка до сокращения работала юристом. Потом найти работу по специальности не смогла и, вспомнив о 10-летнем стаже вождения, стала таксисткой. Доставив пассажиров по адресу, автоледи направилась на автомойку, где и заметила пакет с солидным содержимым. Женщина незамедлительно разыскала супружескую пару, которая еще не хватилась денег, но в качестве вознаграждения получила лишь «спасибо» и 400 рублей (стоимость вызова). Зато работодатель выписал честной сотруднице премию.
Женщина рассказала, что в салоне такси часто оставляют предметы, но в ее практике таких ценных еще не было.
Автор: Джанабилова Татьяна П