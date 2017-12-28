Сергей Шнуров порадовал поклонников праздничным стихотворением
Сергей Шнуров порадовал своих поклонников праздничным стихотворением, написанным в его особенной манере. Соответствующий пост фронтмен “Ленинграда” разместил на своей странице в Instagram.
Сергей Шнуров решил поделиться с подписчиками своим “праздничным” настроением, сопроводив его соответствующим кадром. На фото Дед Мороз и Снегурочка стоят у озера в грязи, а в самом тексте музыкант жалуется на отсутствие снега, поскольку зима оказалась на удивление теплой. “Дед Мороз опять простужен - “Снега нет, но вы держитесь!”, — написал Шнуров, намекая на фразу, произнесенную ранее Дмитрием Медведевым.
Поклонников солиста “Ленинграда” его работа привела в восторг, и многие согласились с музыкантом почти во всем. Подписчики начали жаловаться, что и у них отмечается плюсовая температура, поэтому, скорее всего, Новый год придется встречать без снега. Пост на странице Шнурова собрал множество “лайков” и комментариев.
Ранее отечественный артист спел для фолловеров в Instagram о брендовых вещах.
Сергей Шнуров решил поделиться с подписчиками своим “праздничным” настроением, сопроводив его соответствующим кадром. На фото Дед Мороз и Снегурочка стоят у озера в грязи, а в самом тексте музыкант жалуется на отсутствие снега, поскольку зима оказалась на удивление теплой. “Дед Мороз опять простужен - “Снега нет, но вы держитесь!”, — написал Шнуров, намекая на фразу, произнесенную ранее Дмитрием Медведевым.
Поклонников солиста “Ленинграда” его работа привела в восторг, и многие согласились с музыкантом почти во всем. Подписчики начали жаловаться, что и у них отмечается плюсовая температура, поэтому, скорее всего, Новый год придется встречать без снега. Пост на странице Шнурова собрал множество “лайков” и комментариев.
Ранее отечественный артист спел для фолловеров в Instagram о брендовых вещах.
Автор: Марина Вебер