В Башкортостане женщина на гидроцикле врезалась в бетонную стену
В Башкортостане женщина, приехавшая в Нугушское водохранилище из Мелеуза, на гидроцикле врезалась в бетонную стену. Сведения об инциденте, произошедшем два года назад, СМИ обнародовали только сейчас.
Сообщается, на базе отдыха женщине предложили воспользоваться экстремальной услугой. Инструктор посадил отдыхающую за руль, которая так увлеклась, что превысила допустимую скорость. Мужчина упал в воду, а женщина, выехав на берег, допустила столкновение со стеной.
Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в медучреждение. Сотрудника базы отдыха, по решению суда, оштрафовали на 20 тыс. рублей.
Ранее в Уфе полицейский внедорожник столкнулся с легковым автомобилем.
Сообщается, на базе отдыха женщине предложили воспользоваться экстремальной услугой. Инструктор посадил отдыхающую за руль, которая так увлеклась, что превысила допустимую скорость. Мужчина упал в воду, а женщина, выехав на берег, допустила столкновение со стеной.
Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в медучреждение. Сотрудника базы отдыха, по решению суда, оштрафовали на 20 тыс. рублей.
Ранее в Уфе полицейский внедорожник столкнулся с легковым автомобилем.
Автор: Джанабилова Татьяна П