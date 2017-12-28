МЧС Башкирии предупредило жителей Республики о сильном тумане
В Башкирии ГУ МЧС предупредило жителей региона о скором приходе сильного тумана. Подчеркивается, что уже сегодня, 28 декабря, на территории отдельных районов Республики видимость может сократиться до расстояния менее 500 метров.
Как отмечают местные СМИ, ссылаясь данные метеорологов, погода ожидается облачной. Помимо этого, в отдельных районах ожидается выпадение мокрого снега, появление слабой метели, гололеда, а также снежных накатов.
Всех автомобилистов призвали сохранять бдительность и осторожность при движении на дорогах. Порывы юго-западного ветра могут достигать отметки в 17 м/с. Температура воздуха днем составит -3…+2°С.
Как отмечают местные СМИ, ссылаясь данные метеорологов, погода ожидается облачной. Помимо этого, в отдельных районах ожидается выпадение мокрого снега, появление слабой метели, гололеда, а также снежных накатов.
Всех автомобилистов призвали сохранять бдительность и осторожность при движении на дорогах. Порывы юго-западного ветра могут достигать отметки в 17 м/с. Температура воздуха днем составит -3…+2°С.
Автор: Валерий Антонов