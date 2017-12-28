ЦБ РФ выпустил памятную монету «Следственный комитет России»
ЦБ РФ представил памятную монету под названием «Следственный комитет России». На сегодня в обращении находятся 2 серебряные монеты из серии «Легенд и сказок народов России», 4 - «Алмазного фонда», а также 2 – «Российской мультипликации». Вдобавок, последний набор включает 2 дензнака из недрагоценных металлов.
Как подчеркивается на вебсайте регулятора, серебряная монета с номиналом в 1 рубль на оборотной имеет рельефное изображение эмблемы СК РФ, а также полное название ведомства по окружности.
В мае стало известно о выпуске ЦБ РФ памятной серебряной монеты с достоинством в 2 рубля. Её посвятили 150-летию со дня рождения Константина Бальмонта.
Как подчеркивается на вебсайте регулятора, серебряная монета с номиналом в 1 рубль на оборотной имеет рельефное изображение эмблемы СК РФ, а также полное название ведомства по окружности.
В мае стало известно о выпуске ЦБ РФ памятной серебряной монеты с достоинством в 2 рубля. Её посвятили 150-летию со дня рождения Константина Бальмонта.
Автор: Валерий Антонов