Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017
exclusive / Происшествия

Под Новосибирском при ДТП с фурой и снегоуборочной техникой погиб человек
На территории Новосибирской области отмечено ДТП с участием фуры и снегоуборочной техникой, вследствие чего погиб один человек. Сведения предоставлены общественности пресс-центром УГИБДД региона.

Под Новосибирском при ДТП с фурой и снегоуборочной техникой погиб человек

Инцидент отмечен утром четверга, 28 декабря, на развязке Северного объезда и Колыванского шоссе, что недалеко от Новосибирска. На трассе в ходе движения в противоположных направлениях не смогли разминуться фура Volvo и занимающийся уборкой грузовик марки Scania. Предварительно, ковш последнего зацепился за шов отбойника, вследствие чего транспорт откинуло на встречную полосу, где он на скорости столкнулся с Volvo. Кабину фуры в результате удара серьезно деформировало, и от полученных травм находившийся там водитель скончался.

Участок дороги, где произошло вышеупомянутое ДТП, длительное время был перекрыт, поскольку транспортные средства заблокировали проезжую часть. По факту смертельной аварии начата соответствующая проверка, может приниматься последующее процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 15:52
Читайте также
Загрузка...
С 1 января 2018 года в России изменятся номера
Росстат: С начала 2017 года бензин в России
В Нью-Йорке к Рождеству дом украсили огромным
ФАС не выявила серьезных нарушений при
Пристайко: Венгрия мешает евроатлантической
На встрече украинских депутатов в муниципалитете
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ
РФ и США могут подписать соглашение о
Госдума: На покупке газа в обход РФ Украина
Порошенко начнет покупать газ у России при низкой
Актриса Ольга Науменко из «Иронии судьбы»
В Москве из программы реновации исключили еще 4
Добавление комментария
Последние новости
29.12, 04:30 Ученые: Нехватка сна повышает риск развития болезни
29.12, 04:00 Электроспорткар Porsche Mission E получит полный привод
29.12, 03:30 На CES 2018 Beijing LinkData Technologies представят
29.12, 03:03 Ревнивый супруг разбил лицо Клары Новиковой до крови
29.12, 02:30 Хэтчбек третьего поколения Volvo V40 дебютирует в
29.12, 02:00 Lexus RX с 380-сильным мотором подешевел на 7 тыс.
29.12, 01:32 Эксперты научились взламывать компьютеры звуковыми
29.12, 01:01 Ученые: Ветер делает в горах скульптуры из-за эрозии
29.12, 00:37 На Новый год россияне дарят гаджеты от Apple и Samsung
29.12, 00:20 Ученые научились выявлять рак по анализу мочи
28.12, 23:57 В 2018 году во Владивостоке запустят сборку кроссовера
28.12, 23:43 Певица Натали учит детей дарить хорошее настроение людям
28.12, 23:20 Маша Малиновская жестко ответила Дане Борисовой за
28.12, 23:02 СМИ: Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа за
28.12, 22:49 Ученые: Соперничество заставляет растения принимать
28.12, 22:40 Хакер взломал PlayStation 4 для запуска пиратских игр на
28.12, 22:20 Dj Tivoli обвинил в плагиате Настю Кудри и Ольгу Бузову
28.12, 22:01 Ученые: Праздники могут спровоцировать депрессию из-за
28.12, 21:42 В 2018 году кроссовер Bentley Bentayga обзаведется
28.12, 21:20 Яна Кошкина пытается выяснить у мужчин, какой размер