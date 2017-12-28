Под Новосибирском при ДТП с фурой и снегоуборочной техникой погиб человек
На территории Новосибирской области отмечено ДТП с участием фуры и снегоуборочной техникой, вследствие чего погиб один человек. Сведения предоставлены общественности пресс-центром УГИБДД региона.
Инцидент отмечен утром четверга, 28 декабря, на развязке Северного объезда и Колыванского шоссе, что недалеко от Новосибирска. На трассе в ходе движения в противоположных направлениях не смогли разминуться фура Volvo и занимающийся уборкой грузовик марки Scania. Предварительно, ковш последнего зацепился за шов отбойника, вследствие чего транспорт откинуло на встречную полосу, где он на скорости столкнулся с Volvo. Кабину фуры в результате удара серьезно деформировало, и от полученных травм находившийся там водитель скончался.
Участок дороги, где произошло вышеупомянутое ДТП, длительное время был перекрыт, поскольку транспортные средства заблокировали проезжую часть. По факту смертельной аварии начата соответствующая проверка, может приниматься последующее процессуальное решение.
Инцидент отмечен утром четверга, 28 декабря, на развязке Северного объезда и Колыванского шоссе, что недалеко от Новосибирска. На трассе в ходе движения в противоположных направлениях не смогли разминуться фура Volvo и занимающийся уборкой грузовик марки Scania. Предварительно, ковш последнего зацепился за шов отбойника, вследствие чего транспорт откинуло на встречную полосу, где он на скорости столкнулся с Volvo. Кабину фуры в результате удара серьезно деформировало, и от полученных травм находившийся там водитель скончался.
Участок дороги, где произошло вышеупомянутое ДТП, длительное время был перекрыт, поскольку транспортные средства заблокировали проезжую часть. По факту смертельной аварии начата соответствующая проверка, может приниматься последующее процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер