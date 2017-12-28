В Мурманске автомобиль скорой помощи попал в аварию
Накануне утром на перекрестке улицы Старостина и Маклаково в городе Мурманске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом стало известно от случайных очевидцев, которые разместили публикацию о событии в социальных сетях.
Согласно размещенного поста, на перекрестке столкнулась скорая помощь с автомобилем Renault Logan. Информация о пострадавший в настоящий момент отсутствует.
«На месте аварии работали сотрудники ДПС, подробности столкновения будут опубликованы немного позже», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу Мурманску.
На данный момент правоохранительными органами устанавливаются все подробности и возможный виновник дорожного происшествия.
Согласно размещенного поста, на перекрестке столкнулась скорая помощь с автомобилем Renault Logan. Информация о пострадавший в настоящий момент отсутствует.
«На месте аварии работали сотрудники ДПС, подробности столкновения будут опубликованы немного позже», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу Мурманску.
На данный момент правоохранительными органами устанавливаются все подробности и возможный виновник дорожного происшествия.
Автор: Артем Васильев