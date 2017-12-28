Житель Калининграда разбил в «Храброво» выставленное для рекламы авто премиум-класса
Житель Калининграда в аэропорту «Храброво» повредил авто премиум-класса. Мужчина разбил стекло в дорогой иномарке, которая находилась в зале ожидания терминала как рекламный объект, отмечается в пресс-центре транспортного управления МВД России.
Работники полиции выяснили, что 32-летний мужчина попытался проверить на прочность заднее стекло авто и нанес по нему удар рукой. Стекло не выдержало. Против калининградца открыто уголовное дело в соответствии со статьей об умышленном повреждении чужой собственности.
Ущерб, нанесенный выставочному автомобилю, был оценен в 76 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на период до 5 лет либо аналогичный срок тюремного заключения.
Работники полиции выяснили, что 32-летний мужчина попытался проверить на прочность заднее стекло авто и нанес по нему удар рукой. Стекло не выдержало. Против калининградца открыто уголовное дело в соответствии со статьей об умышленном повреждении чужой собственности.
Ущерб, нанесенный выставочному автомобилю, был оценен в 76 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на период до 5 лет либо аналогичный срок тюремного заключения.
Автор: Валерий Антонов