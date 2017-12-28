В Санкт-Петербурге обнаружена нога расчлененного педофилом третьеклассника
На территории Санкт-Петербурга правоохранители обнаружили ногу третьеклассника, которого убил и расчленил 35-летний злоумышленник. Данные предоставляют СМИ, ссылаясь на экстренные службы города.
Правоохранителями обнаружен в Петербурге еще один фрагмент тела 10-летнего мальчика, ставшего жертвой педофила. Ногу жителя города Отрадное удалось выявить в пределах Петергофского шоссе, недалеко от местной трамвайной остановки. Сейчас конечность, предположительно принадлежащую покойному школьнику, отправили в морг для проведения соответствующей экспертизы.
Первые фрагменты тела удалось выявить еще на прошлой неделе в одном из заброшенных погребов, размещенных на берегу Невы. Там оказалась голова, а спустя время удалось найти часть позвоночника 10-летнего школьника. Предварительно, ребенок сопротивлялся сексуальному насилию со стороны 35-летнего подозреваемого, вследствие чего злоумышленник его убил, расчленив тело. Мера пресечения в отношении мужчины будет выбираться 29 декабря.
Правоохранителями обнаружен в Петербурге еще один фрагмент тела 10-летнего мальчика, ставшего жертвой педофила. Ногу жителя города Отрадное удалось выявить в пределах Петергофского шоссе, недалеко от местной трамвайной остановки. Сейчас конечность, предположительно принадлежащую покойному школьнику, отправили в морг для проведения соответствующей экспертизы.
Первые фрагменты тела удалось выявить еще на прошлой неделе в одном из заброшенных погребов, размещенных на берегу Невы. Там оказалась голова, а спустя время удалось найти часть позвоночника 10-летнего школьника. Предварительно, ребенок сопротивлялся сексуальному насилию со стороны 35-летнего подозреваемого, вследствие чего злоумышленник его убил, расчленив тело. Мера пресечения в отношении мужчины будет выбираться 29 декабря.
Автор: Марина Вебер