Koenigsegg показала краш-тесты гиперкара за $1,9 млн
Компания Koenigsegg в Instagram продемонстрировала краш-тест гиперкара стоимостью в $1,9 млн. Производитель разбил модель Regera, которую требовалось проверить на прочность о несминаемые барьеры, а также на сопротивление тяжелым молотком.
На собственной странице сервиса фотоблога Koenigsegg разместила видео проверки надежность транспорта. Автомобиль прошел через жесткие испытания как в лаборатории, так и на дорогах. На записи можно увидеть, как гиперкар стоимостью в $1,9 млн разрушают всеми возможными способами. Суммарно таких моделей представили всего 80 единиц.
Под капотом транспорта расположена гибридная силовая установка V8 объемом 5 литров с двойной турбиной и тремя электрокаров. Суммарная производительность гибрида составляет 1,5 тысячи «лошадей» при 2 тысячах Нм крутящего момента. Это позволяет гиперкару разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 с.
На собственной странице сервиса фотоблога Koenigsegg разместила видео проверки надежность транспорта. Автомобиль прошел через жесткие испытания как в лаборатории, так и на дорогах. На записи можно увидеть, как гиперкар стоимостью в $1,9 млн разрушают всеми возможными способами. Суммарно таких моделей представили всего 80 единиц.
Под капотом транспорта расположена гибридная силовая установка V8 объемом 5 литров с двойной турбиной и тремя электрокаров. Суммарная производительность гибрида составляет 1,5 тысячи «лошадей» при 2 тысячах Нм крутящего момента. Это позволяет гиперкару разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 с.
Автор: Валерий Антонов