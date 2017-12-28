Ученые доказали безопасность МРТ для людей с кардиостимуляторами
Ученые, занимающиеся наукой при Институте Джона Хопкинса в Балтиморе (США), доказали безопасность аппаратов МРТ для людей, имеющих кардиостимуляторы. Раньше медики опасались, что сердечные устройства выйдут из строя под воздействием магнитных полей.
Ученые провели исследование с участием 1500 добровольцев с дефибрилляторами и кардиостимуляторами. Перед началом эксперимента устройства настроили так, чтобы они не реагировали на электромагнитное поле. Процедура оказалась безопасной и вызвала незначительные сбои в работе кардиостимуляторов, но они не опасны для жизни.
«Первые кардиостимуляторы были несовершенны и после МРТ выходили из строя, убив около 15 человек. Из-за этого врачам запретили назначать процедуру пациентам с имплантами. Новые, безопасные аппараты стали выпускать с 2000 года», - рассказал доктор Генри Гальперин.
Профессор Байрон Ли с доводами коллег согласен, но рекомендует проводить МРТ только при наличии реанимационного оборудования и квалифицированных специалистов.
Ранее ученые доказали безопасность электрокаров для людей с сердечными кардиостимуляторами.
Ученые провели исследование с участием 1500 добровольцев с дефибрилляторами и кардиостимуляторами. Перед началом эксперимента устройства настроили так, чтобы они не реагировали на электромагнитное поле. Процедура оказалась безопасной и вызвала незначительные сбои в работе кардиостимуляторов, но они не опасны для жизни.
«Первые кардиостимуляторы были несовершенны и после МРТ выходили из строя, убив около 15 человек. Из-за этого врачам запретили назначать процедуру пациентам с имплантами. Новые, безопасные аппараты стали выпускать с 2000 года», - рассказал доктор Генри Гальперин.
Профессор Байрон Ли с доводами коллег согласен, но рекомендует проводить МРТ только при наличии реанимационного оборудования и квалифицированных специалистов.
Ранее ученые доказали безопасность электрокаров для людей с сердечными кардиостимуляторами.
Автор: Джанабилова Татьяна П