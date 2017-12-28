В 2018 году кроссовер Bentley Bentayga обзаведется бензиновым V8
В 2018 году кроссовер Bentley Bentayga от британского бренда обзаведется бензиновым V8. Согласно заявлениям источников, обновление ожидает модель уже летом грядущего года.
Предполагается, что Bentley Bentayga впоследствии будет иметь под капотом битурбо мотор объемом 4.0 литра, модификации которого используются в случае с Lamborghini Urus, а также Porsche Cayenne. При этом эксперты отмечают, что проблем с установкой такого двигателя возникать не должно, поскольку построен кроссовер на шасси MLB производства Volkswagen.
Кроме того, уже вскоре Bentley Bentayga может обзавестись гибридной установкой, включающей мотор V6 на 2.9 литра и электродвигатель, способными вместе генерировать порядка 462 лошадиных сил. Благодаря наличию блока литий-ионных батарей без подзарядки водитель сможет успешно преодолевать порядка 50 км.
Ранее "Актуальные новости" информировали, что в начале декабря британский производитель Bentley презентовал общественности новый Continental GT в версии First Edition.
Предполагается, что Bentley Bentayga впоследствии будет иметь под капотом битурбо мотор объемом 4.0 литра, модификации которого используются в случае с Lamborghini Urus, а также Porsche Cayenne. При этом эксперты отмечают, что проблем с установкой такого двигателя возникать не должно, поскольку построен кроссовер на шасси MLB производства Volkswagen.
Кроме того, уже вскоре Bentley Bentayga может обзавестись гибридной установкой, включающей мотор V6 на 2.9 литра и электродвигатель, способными вместе генерировать порядка 462 лошадиных сил. Благодаря наличию блока литий-ионных батарей без подзарядки водитель сможет успешно преодолевать порядка 50 км.
Ранее "Актуальные новости" информировали, что в начале декабря британский производитель Bentley презентовал общественности новый Continental GT в версии First Edition.
Автор: Марина Вебер