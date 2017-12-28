"Автостат": В России на рынке пикапов лидирует УАЗ
В России на рынке пикапов в этом году лидирует УАЗ Pickup, проданный в количестве 624 единиц. Сведения, основанные на ноябрьском анализе рынка, предоставлены агентством «Автостат».
Toyota Hilux с 367 реализованными автомобилями оказался на второй позиции. За 11 месяцев японский автомобиль приобрели 3097 человек. Замыкает тройку лидеров еще один японец - Mitsubishi L200 (1411 ед.).
Эксперты отметили, что популярность УАЗ растет. С начала года модель купили 3192 раз.
Ранее УАЗ собирался нарастить экспорт в Беларусь.
Toyota Hilux с 367 реализованными автомобилями оказался на второй позиции. За 11 месяцев японский автомобиль приобрели 3097 человек. Замыкает тройку лидеров еще один японец - Mitsubishi L200 (1411 ед.).
Эксперты отметили, что популярность УАЗ растет. С начала года модель купили 3192 раз.
Ранее УАЗ собирался нарастить экспорт в Беларусь.
Автор: Джанабилова Татьяна П