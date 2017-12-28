Владимир Путин пригласил звезд эстрады на новогодний концерт
Накануне в московском Кремлевском дворце прошел торжественный концерт на закрытом приеме президента РФ Владимира Путина. На представление Администрацией Президента были приглашены самые популярные артисты отечественного шоу-бизнеса.
Так, по сложенной годами традиции Путин собрал в конце декабря знаменитостей эстрады, спорта, искусств, а также знаменитых политических деятелей, ученых и журналистов на праздничный концерт в Кремле. В этом году в гостях руководителя страны побывали Валерия и Иосиф Пригожин, Полина Гагарина, Наташа Королева, Олег Газманов и многие другие. Начался новогодний прием с выступления детского хора России, во время которого дети спели под мотив оркестра, которым дирижировал Валерий Гергиев. Во время банкета знаменитостями было сделано много фотоснимков, которыми они поделились в социальных сетях со своими поклонниками.
Стоит отметить, что на торжественном концерте впервые не были замечены Алла Пугачева, Максим Галкин и Филипп Киркоров.
Так, по сложенной годами традиции Путин собрал в конце декабря знаменитостей эстрады, спорта, искусств, а также знаменитых политических деятелей, ученых и журналистов на праздничный концерт в Кремле. В этом году в гостях руководителя страны побывали Валерия и Иосиф Пригожин, Полина Гагарина, Наташа Королева, Олег Газманов и многие другие. Начался новогодний прием с выступления детского хора России, во время которого дети спели под мотив оркестра, которым дирижировал Валерий Гергиев. Во время банкета знаменитостями было сделано много фотоснимков, которыми они поделились в социальных сетях со своими поклонниками.
Стоит отметить, что на торжественном концерте впервые не были замечены Алла Пугачева, Максим Галкин и Филипп Киркоров.
Автор: Артем Васильев