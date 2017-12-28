Ученые: Праздники могут спровоцировать депрессию из-за воспоминаний об умерших близких
Ученые, сотрудничающие с Университетом Маунт-Киско, сообщили, что праздничные дни и яркие гуляния способны спровоцировать депрессию, имеющую отношение к утрате близких людей. В соответствии со словами экспертов, предотвратить грусть можно при помощи нескольких эффективных методов.
«2017 год оказался травматичным для многих людей по причине потери близких. Террористические акты, войны, природные катаклизмы забрали множество жизней. Человек, который лишился друга либо родственника, рискует попасть в депрессию во время новогодних торжеств, поскольку рядом с ним нет товарищей или возлюбленных. В этом случае стоит помнить, что жизнь идет дальше», - сообщили психологи из США.
В соответствии со словами экспертами, во время появления грустных мыслей, которые связаны с утратой, важно помнить, что родственник либо друг могли бы расстроиться, увидев своих близких в депрессии. Эксперты подчеркивают, что имеются определенные правила, которые оказывают помощь в противодействии грусти. Основным среди них назвали сдерживание самих себя.
Чтобы избежать грусти в праздничные дни, требуется вспоминать исключительно хорошие вещи об ушедших из жизни людях. Вдобавок, ученые порекомендовали не злоупотреблять алкоголем, поскольку спиртное способно усилить эмоции вне зависимости от их эмоционального окраса.
«2017 год оказался травматичным для многих людей по причине потери близких. Террористические акты, войны, природные катаклизмы забрали множество жизней. Человек, который лишился друга либо родственника, рискует попасть в депрессию во время новогодних торжеств, поскольку рядом с ним нет товарищей или возлюбленных. В этом случае стоит помнить, что жизнь идет дальше», - сообщили психологи из США.
В соответствии со словами экспертами, во время появления грустных мыслей, которые связаны с утратой, важно помнить, что родственник либо друг могли бы расстроиться, увидев своих близких в депрессии. Эксперты подчеркивают, что имеются определенные правила, которые оказывают помощь в противодействии грусти. Основным среди них назвали сдерживание самих себя.
Чтобы избежать грусти в праздничные дни, требуется вспоминать исключительно хорошие вещи об ушедших из жизни людях. Вдобавок, ученые порекомендовали не злоупотреблять алкоголем, поскольку спиртное способно усилить эмоции вне зависимости от их эмоционального окраса.
Автор: Валерий Антонов