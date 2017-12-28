На eBay продают аксессуары для iMac Pro за $2,5 тысячи
На торговой онлайн-площадке eBay продают аксессуары для iMac Pro стоимостью почти 2,5 тысячи долларов. Такую сумму продавец просит за эксклюзивный “космический” набор.
Так, в объявлении на просторах сервиса eBay у граждан имеется возможность обзавестись набором аксессуаров для iMac Pro, который сделает компьютер от Apple уникальным. В комплект входит клавиатура Magic Keyboard, также предусмотрена мышь Magic Mouse в паре с трекпадом Magic Trackpad. Всего за такой перечень аксессуаров с космическим дизайном придется отдать 2,5 тысячи долларов, что является немаленькой суммой. Причиной такой цены эксперты назвали тот факт, что в свободной продаже комплекта с указанным оформлением не найти, поскольку это часть набора поставки новейшего iMac Pro, поступившего в продажи в середине декабря.
В базовой конфигурации iMac Pro продается в РФ по цене в 380 тысяч рублей. Устройство имеет мощный процессор, 8 Гб видеопамяти, а также по меньшей мере 32 Гб в качестве ОЗУ и терабайтный SSD-накопитель.
Так, в объявлении на просторах сервиса eBay у граждан имеется возможность обзавестись набором аксессуаров для iMac Pro, который сделает компьютер от Apple уникальным. В комплект входит клавиатура Magic Keyboard, также предусмотрена мышь Magic Mouse в паре с трекпадом Magic Trackpad. Всего за такой перечень аксессуаров с космическим дизайном придется отдать 2,5 тысячи долларов, что является немаленькой суммой. Причиной такой цены эксперты назвали тот факт, что в свободной продаже комплекта с указанным оформлением не найти, поскольку это часть набора поставки новейшего iMac Pro, поступившего в продажи в середине декабря.
В базовой конфигурации iMac Pro продается в РФ по цене в 380 тысяч рублей. Устройство имеет мощный процессор, 8 Гб видеопамяти, а также по меньшей мере 32 Гб в качестве ОЗУ и терабайтный SSD-накопитель.
Автор: Марина Вебер