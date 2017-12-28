В Нижнем Новгороде умер режиссер Виктор Симакин
В Нижнем Новгороде на 73 году жизни умер известный в России театральный режиссер Виктор Симакин. Печальное известие сегодня появилось на официальном портале театра юного зрителя.
«Коллеги выражают родным, друзьям и близким Виктора Алексеевича свои глубочайшие соболезнования», - написано в сообщении.
За свою карьеру Симакин занимал руководящие посты в театре драмы имени Островского в Костроме, Горьковском ТЮЗе. Заслуженные артист и лауреат престижных премий поставил много известных спектаклей: «Васса Железнова», «Вишневый сад», «Фартовые девчонки», «Завтра была война».
«Коллеги выражают родным, друзьям и близким Виктора Алексеевича свои глубочайшие соболезнования», - написано в сообщении.
За свою карьеру Симакин занимал руководящие посты в театре драмы имени Островского в Костроме, Горьковском ТЮЗе. Заслуженные артист и лауреат престижных премий поставил много известных спектаклей: «Васса Железнова», «Вишневый сад», «Фартовые девчонки», «Завтра была война».
Автор: Джанабилова Татьяна П