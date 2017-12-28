В Рязанской области голый мужчина бегал по улицам и бил по автомобилям
Накануне ночью жильцов одного из домов города Рыбный, который расположен под Рязанью, разбудил голый мужчина, бегающий по улице и стучащий по автомобилям. Об этом сообщили представители местных СМИ.
«Проснулась ночью от шума на улице, подойдя к окну увидела в дворе что-то непонятное… Я уже собиралась идти к телефону, чтобы вызвать работников полиции, но во двор из нашего дома вышел сосед и прогнал дебошира», - сообщила местная жительница, которая стала случайным очевидцем происшествия.
На данный момент не удалось установить, задержан ли голый дебошир и мотивы его действий.
«Проснулась ночью от шума на улице, подойдя к окну увидела в дворе что-то непонятное… Я уже собиралась идти к телефону, чтобы вызвать работников полиции, но во двор из нашего дома вышел сосед и прогнал дебошира», - сообщила местная жительница, которая стала случайным очевидцем происшествия.
На данный момент не удалось установить, задержан ли голый дебошир и мотивы его действий.
Автор: Артем Васильев