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Ясновидящие описали победителя на выборах 2018 года
Ряд ясновидящих оставили свои предсказания относительно того, кто победит на выборах президента в 2018 году, а также о переменах, ожидающих Россию после этого. Эксперты собрали прогнозы от представителей разных стран и эпох.

Ясновидящие описали победителя на выборах 2018 года

Так, Нострадамус утверждал, что с 2014 года в РФ начнется расцвет, а при упоминании о новом лидере страны отмечал, что это окажется выходец из северных земель. Медиум из США Эдгар Кейси полагал, что в 2018-ом к власти на территории России придет человек, у которого имеется техническое образование, способный поднять страну на новый уровень. Американец также верил, что спасение для всего человечества придет именно из РФ.

Советский астролог Михаил Левин предвидел, что новый президент окажется кем-то, кто далек от современных элит, стоящих у власти. После его прихода в аппарате чиновников пройдет массовая “перезагрузка”, а курс новый лидер возьмет на демократизацию. Француженка Мария Дюваль выражала уверенность в том, что после выборов в РФ в 2018 году страна столкнется с положительными переменами, а кризис преодолеть удастся не ранее 2020 года.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 16:20
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