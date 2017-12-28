В Краснодаре после ДТП с Rolls-Royce такси врезалось в жилой дом
В ночь на 28 декабря в Краснодаре после серьезного столкновения с Rolls-Royce такси марки Renault врезалось в жилой дом. Сведения о ДТП, произошедшем на перекрестке Седина – Буденного, предоставил офпред УМВД Артем Коноваленко.
Сообщается, совершая левый поворот, водитель такси по невыясненной причине допустил столкновение с элитным автомобилем. От удара Renault откинуло в стену дома, а Rolls-Royce, в свою очередь, стукнул такси.
Здание сильно повреждено, эксперты устанавливают стоимость ущерба. Таксист с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Начата доследственная проверка.
Ранее в Краснодаре Nissan и Kia врезались в здание.
Сообщается, совершая левый поворот, водитель такси по невыясненной причине допустил столкновение с элитным автомобилем. От удара Renault откинуло в стену дома, а Rolls-Royce, в свою очередь, стукнул такси.
Здание сильно повреждено, эксперты устанавливают стоимость ущерба. Таксист с телесными повреждениями доставлен в медучреждение. Начата доследственная проверка.
Ранее в Краснодаре Nissan и Kia врезались в здание.
Автор: Джанабилова Татьяна П