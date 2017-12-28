В Москве на парковке ТРЦ «Рио» нашли мужчину с переломом позвоночника
Накануне на паркинге рядом с ТРЦ «Рио», расположенном в северно-восточной части Москвы, был обнаружен мужчина со сломанным позвоночником. Об этом стало известно от представителей спасательных служб.
«На автомобильной парковке неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Рио», находящегося на Дмитровском шоссе, дом 163А, посетителями магазина обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. После этого на место происшествия были вызваны представители МЧС и карета скорой медицинской помощи, которые и установили у потерпевшего компрессионный перелом позвоночника», - рассказал представитель экстренной службы столицы.
В настоящий момент пострадавшего доставили в одну с больниц Москвы, правоохранителями устанавливаются причины случившегося.
«На автомобильной парковке неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Рио», находящегося на Дмитровском шоссе, дом 163А, посетителями магазина обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. После этого на место происшествия были вызваны представители МЧС и карета скорой медицинской помощи, которые и установили у потерпевшего компрессионный перелом позвоночника», - рассказал представитель экстренной службы столицы.
В настоящий момент пострадавшего доставили в одну с больниц Москвы, правоохранителями устанавливаются причины случившегося.
Автор: Артем Васильев