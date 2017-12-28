В новом проекте “А поговорить?” раскроют всю правду об Алексее Панине
В новом проекте “А поговорить” раскроют всю правду об Алексее Панине, о чем актер сообщил поклонникам в своем Instagram. Просмотреть выпуск с участием артиста его фанаты смогут на просторах YouTube.
В своем профиле Алексей Панин поделился несколькими соединенными вместе скриншотами из выпуска шоу “А поговорить?” с его участием. Ведущими нового проекта, уточнил актер, выступают Ирина Шахман, а также Мария Вискунова. Смотреть видео Панин призывает тех, кому интересно узнать о нем всю правду, однако раскрывать какие-либо подробности отечественный деятель культуры не стал, как и рассказывать о затронутых в передаче темах.
Некоторые подписчики страницы Алексея Панина выразили желание просмотреть выпуск, однако другие пользователи сети считают, что актер делает из своей жизни шоу, которое настолько надоело, что может быть интересно только “бабкам”.
Ранее стало известно, что Instagram Алексея Панина могут заблокировать за частое размещение в профиле актера нудистских фотографий.
В своем профиле Алексей Панин поделился несколькими соединенными вместе скриншотами из выпуска шоу “А поговорить?” с его участием. Ведущими нового проекта, уточнил актер, выступают Ирина Шахман, а также Мария Вискунова. Смотреть видео Панин призывает тех, кому интересно узнать о нем всю правду, однако раскрывать какие-либо подробности отечественный деятель культуры не стал, как и рассказывать о затронутых в передаче темах.
Некоторые подписчики страницы Алексея Панина выразили желание просмотреть выпуск, однако другие пользователи сети считают, что актер делает из своей жизни шоу, которое настолько надоело, что может быть интересно только “бабкам”.
Ранее стало известно, что Instagram Алексея Панина могут заблокировать за частое размещение в профиле актера нудистских фотографий.
Автор: Марина Вебер