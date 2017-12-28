Dj Tivoli обвинил в плагиате Настю Кудри и Ольгу Бузову
Dj Tivoli обвинил в плагиате Настю Кудри и Ольгу Бузову. Музыка, звучащая в клипе «Нам будет жарко», написана Алексеем Парфеновыми два года назад.
Парфенов выяснил, что Кудри оформила все права на композицию на свое имя. После разговора с юристами диджея певица обещала уладить разногласия полюбовно, но потом перестала выходить на связь. Dj Tivoli хочет проучить Бузову и Кудри, заставив возместить ущерб за нарушение авторских прав. Композитор добьется, чтобы певицы перевели указанную им сумму на счет больного ребенка из Подмосковья.
Напомним, в начале года фанаты уличили Бузову в плагиате.
Парфенов выяснил, что Кудри оформила все права на композицию на свое имя. После разговора с юристами диджея певица обещала уладить разногласия полюбовно, но потом перестала выходить на связь. Dj Tivoli хочет проучить Бузову и Кудри, заставив возместить ущерб за нарушение авторских прав. Композитор добьется, чтобы певицы перевели указанную им сумму на счет больного ребенка из Подмосковья.
Напомним, в начале года фанаты уличили Бузову в плагиате.
Автор: Джанабилова Татьяна П