Жителя Удан-Удэ подозревают в убийстве и расчленении друга
Сотрудники правоохранительных органов Бурятии подозревают жителя Удан-Удэ 1990 года рождения в убийстве и расчленении друга. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствие установило, что 13 декабря текущего года 27-летний бурят дома вместе с другом распивал спиртные напитки. В ходе пьянки между ними назрел конфликт, во время которого житель Удан-Удэ зарезал приятеля. Как отметили в пресс-центре СУ СК по данному региону, подозреваемый после убийства вынес труп на балкон и заморозил его. После этого он расчленил тело, разложил останки по пакетам и вынес на помойку, расположенную недалеко от дома.
Одна из местных жительниц обнаружила останки погибшего в мусорных баках и вызвала на место происшествия полицию. В контейнерах на помойке правоохранители нашли два пакета, один из которых был почтовым и на нем значились координаты и номер телефона подозреваемого. В результате этой зацепки 27-летний житель Улан-Удэ был незамедлительно задержан. В его доме были обнаружены следы крови убитого. Открыто уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства жестокого убийства.
Следствие установило, что 13 декабря текущего года 27-летний бурят дома вместе с другом распивал спиртные напитки. В ходе пьянки между ними назрел конфликт, во время которого житель Удан-Удэ зарезал приятеля. Как отметили в пресс-центре СУ СК по данному региону, подозреваемый после убийства вынес труп на балкон и заморозил его. После этого он расчленил тело, разложил останки по пакетам и вынес на помойку, расположенную недалеко от дома.
Одна из местных жительниц обнаружила останки погибшего в мусорных баках и вызвала на место происшествия полицию. В контейнерах на помойке правоохранители нашли два пакета, один из которых был почтовым и на нем значились координаты и номер телефона подозреваемого. В результате этой зацепки 27-летний житель Улан-Удэ был незамедлительно задержан. В его доме были обнаружены следы крови убитого. Открыто уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства жестокого убийства.
Автор: Ирина Доброва