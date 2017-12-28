Житель Химок открыл огонь из ружья по пилившим деревья рабочим
В Подмосковье житель Химок открыл из ружья огонь по рабочим, пилившим деревья. По данным полиции, в результате инцидента пострадали минимум три человека.
Инцидент произошел сегодня утром в центральном районе Химок. Очевидцы сообщили, что житель одного и частных домов вышел во двор и начал стрелять из ружья по работникам коммунальных служб. Они в тот момент занимались спилом деревьев на придомовой территории. Очевидцы вызвали на место правоохранителей, однако мужчина сам сдался и рассказал о причинах противоправных действий.
«Задержанный заявил, что в процессе спила деревьев одно из них упало на забор его двора, зацепив крышу дома. Кроме того, он несколько раз просил сотрудников УЖКХ работать более аккуратно. В настоящее время мужчина находится в отделении полиции и дает показания по делу», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по региону.
В местной прессе рассказали, что после происшествия в течение нескольких часов территория происшествия была оцеплена. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство.
Инцидент произошел сегодня утром в центральном районе Химок. Очевидцы сообщили, что житель одного и частных домов вышел во двор и начал стрелять из ружья по работникам коммунальных служб. Они в тот момент занимались спилом деревьев на придомовой территории. Очевидцы вызвали на место правоохранителей, однако мужчина сам сдался и рассказал о причинах противоправных действий.
«Задержанный заявил, что в процессе спила деревьев одно из них упало на забор его двора, зацепив крышу дома. Кроме того, он несколько раз просил сотрудников УЖКХ работать более аккуратно. В настоящее время мужчина находится в отделении полиции и дает показания по делу», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по региону.
В местной прессе рассказали, что после происшествия в течение нескольких часов территория происшествия была оцеплена. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем