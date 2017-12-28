Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017
exclusive / Криминал

Житель Химок открыл огонь из ружья по пилившим деревья рабочим
В Подмосковье житель Химок открыл из ружья огонь по рабочим, пилившим деревья. По данным полиции, в результате инцидента пострадали минимум три человека.

Житель Химок открыл огонь из ружья по пилившим деревья рабочим


Инцидент произошел сегодня утром в центральном районе Химок. Очевидцы сообщили, что житель одного и частных домов вышел во двор и начал стрелять из ружья по работникам коммунальных служб. Они в тот момент занимались спилом деревьев на придомовой территории. Очевидцы вызвали на место правоохранителей, однако мужчина сам сдался и рассказал о причинах противоправных действий.

«Задержанный заявил, что в процессе спила деревьев одно из них упало на забор его двора, зацепив крышу дома. Кроме того, он несколько раз просил сотрудников УЖКХ работать более аккуратно. В настоящее время мужчина находится в отделении полиции и дает показания по делу», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД по региону.

В местной прессе рассказали, что после происшествия в течение нескольких часов территория происшествия была оцеплена. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем
Вчера, 16:26
Читайте также
Загрузка...
С 1 января 2018 года в России изменятся номера
Росстат: С начала 2017 года бензин в России
В Нью-Йорке к Рождеству дом украсили огромным
ФАС не выявила серьезных нарушений при
Пристайко: Венгрия мешает евроатлантической
На встрече украинских депутатов в муниципалитете
Навальный обжаловал в Верховном суде отказ
РФ и США могут подписать соглашение о
Госдума: На покупке газа в обход РФ Украина
Порошенко начнет покупать газ у России при низкой
Актриса Ольга Науменко из «Иронии судьбы»
В Москве из программы реновации исключили еще 4
Добавление комментария
Последние новости
29.12, 04:30 Ученые: Нехватка сна повышает риск развития болезни
29.12, 04:00 Электроспорткар Porsche Mission E получит полный привод
29.12, 03:30 На CES 2018 Beijing LinkData Technologies представят
29.12, 03:03 Ревнивый супруг разбил лицо Клары Новиковой до крови
29.12, 02:30 Хэтчбек третьего поколения Volvo V40 дебютирует в
29.12, 02:00 Lexus RX с 380-сильным мотором подешевел на 7 тыс.
29.12, 01:32 Эксперты научились взламывать компьютеры звуковыми
29.12, 01:01 Ученые: Ветер делает в горах скульптуры из-за эрозии
29.12, 00:37 На Новый год россияне дарят гаджеты от Apple и Samsung
29.12, 00:20 Ученые научились выявлять рак по анализу мочи
28.12, 23:57 В 2018 году во Владивостоке запустят сборку кроссовера
28.12, 23:43 Певица Натали учит детей дарить хорошее настроение людям
28.12, 23:20 Маша Малиновская жестко ответила Дане Борисовой за
28.12, 23:02 СМИ: Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа за
28.12, 22:49 Ученые: Соперничество заставляет растения принимать
28.12, 22:40 Хакер взломал PlayStation 4 для запуска пиратских игр на
28.12, 22:20 Dj Tivoli обвинил в плагиате Настю Кудри и Ольгу Бузову
28.12, 22:01 Ученые: Праздники могут спровоцировать депрессию из-за
28.12, 21:42 В 2018 году кроссовер Bentley Bentayga обзаведется
28.12, 21:20 Яна Кошкина пытается выяснить у мужчин, какой размер