Хакер взломал PlayStation 4 для запуска пиратских игр на консоли
Хакер, который орудует под псевдонимом Specter, разместил в Сети эксплойт namedobj. Ему удалось взломать PlayStation 4 для запуска пиратских игр на консоли, обойдя при этом систему безопасности компании Sony.
О проделках хакера стало известно в октябре. Он уверяет, что благодаря опубликованному в Сети коду на консоли PlayStation 4 его программа сможет работать с любым кодом, что позволит модифицировать саму систему на уровне ядра. Теперь геймеры могут делать джейлбрейк системы и играть в неофициальные игры.
Specter сообщил, что его программа доступна для консолей версии 4.05, а на обновленной прошивке она не работает. Компания Sony недавно выпустила последнюю версию программного обеспечения для консоли – 5.03, поэтому взломать можно только те PlayStation 4, которые давно не обновлялись.
О проделках хакера стало известно в октябре. Он уверяет, что благодаря опубликованному в Сети коду на консоли PlayStation 4 его программа сможет работать с любым кодом, что позволит модифицировать саму систему на уровне ядра. Теперь геймеры могут делать джейлбрейк системы и играть в неофициальные игры.
Specter сообщил, что его программа доступна для консолей версии 4.05, а на обновленной прошивке она не работает. Компания Sony недавно выпустила последнюю версию программного обеспечения для консоли – 5.03, поэтому взломать можно только те PlayStation 4, которые давно не обновлялись.
Автор: Ирина Доброва