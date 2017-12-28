Замглавы Минфина считает нецелесообразным создание крипторубля
Решение о создании в России крипторубля названо нецелесообразным. Сведения предоставил замглавы Минфина Алексей Моисеев во время выступления на заседании Общественного совета.
«Мы не можем осуществлять полностью безопасные криптовалютные транзакции. Да, мы готовы создать крипторубль, но только при отказе от действующего принципа, при котором Банк России производит эмиссию», - рассказал Моисеев.
Моисеев свои принципы не меняет. В сентябре он сравнивал цифровые транзакции с приобретением товаров за не имеющие ценности ракушки. Тем не менее многие страны легализуют криптовалюту. В России биткоины будут приравнены к ценным бумагам. Соответствующий закон ЦБ должен предоставить президенту Владимиру Путину до июля.
«Мы не можем осуществлять полностью безопасные криптовалютные транзакции. Да, мы готовы создать крипторубль, но только при отказе от действующего принципа, при котором Банк России производит эмиссию», - рассказал Моисеев.
Моисеев свои принципы не меняет. В сентябре он сравнивал цифровые транзакции с приобретением товаров за не имеющие ценности ракушки. Тем не менее многие страны легализуют криптовалюту. В России биткоины будут приравнены к ценным бумагам. Соответствующий закон ЦБ должен предоставить президенту Владимиру Путину до июля.
Автор: Джанабилова Татьяна П