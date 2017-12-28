Представлена первая умная колонка от Xiaomi
Компания Yeelight, являющаяся “дочкой” китайского бренда Xiaomi, представила свою первую умную колонку. Благодаря такой разработке производитель из КНР сможет конкурировать с продуктами таких разработчиков, как Apple и Amazon.
Разработка Xiaomi получила наименование Voice Assistant, и эксперты утверждают, что функционировать умная колонка сможет на базе помощника Microsoft Cortana. Устройство будет отличаться компактными размерами и цилиндрической формой, и своим дизайном оно походит на Eco Dot. Колонка насчитывает пять кнопок, а динамик оснащен подсветкой. Благодаря чипу Cortex A53 продукт Xiaomi должен работать быстро, в качестве ОЗУ предусмотрено 256 Мб, также имеется аналогичный объем встроенной памяти.
Voice Assistant оснастят помощником Cortana, поскольку у Xiaomi и Microsoft имеется договор о двустороннем сотрудничестве. Неизвестно, будет ли умная колонка поддерживать английский язык. В продажи разработка Yeelight должна поступить уже в конце января 2018 года по цене порядка 30 долларов.
Разработка Xiaomi получила наименование Voice Assistant, и эксперты утверждают, что функционировать умная колонка сможет на базе помощника Microsoft Cortana. Устройство будет отличаться компактными размерами и цилиндрической формой, и своим дизайном оно походит на Eco Dot. Колонка насчитывает пять кнопок, а динамик оснащен подсветкой. Благодаря чипу Cortex A53 продукт Xiaomi должен работать быстро, в качестве ОЗУ предусмотрено 256 Мб, также имеется аналогичный объем встроенной памяти.
Voice Assistant оснастят помощником Cortana, поскольку у Xiaomi и Microsoft имеется договор о двустороннем сотрудничестве. Неизвестно, будет ли умная колонка поддерживать английский язык. В продажи разработка Yeelight должна поступить уже в конце января 2018 года по цене порядка 30 долларов.
Автор: Марина Вебер