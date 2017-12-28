Минтруд: За чертой бедности в России живет 13% населения
В России примерно 13 % населения живут за чертой бедности. По информации от главы Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина, в настоящее время более 20 миллионов граждан РФ имеют доход, не превышающий прожиточный минимум.
Чиновник отметил, что данная цифра связана с увеличением стоимости основных групп товаров и коммунальных услуг. Кроме того, реальный прожиточный минимум также вырос на несколько позиций, ввиду чего отдалился от минимального дохода населения. Топилин пояснил, что в следующем году данные цифры могут сравняться после стабилизации российской валюты и индексации доходов.
«Пока реальные доходы всего на 1,5 % больше итогов 2016 года, однако тенденция имеет все предпосылки к росту ввиду того, что основной составляющей заработка населения является именно официальная зарплата. После ее индексации количество граждан, живущих за чертой бедности, будет постепенно уменьшаться», - рассказал Топилин.
По словам главы Минтруда, на повышении реального дохода и его соотношении с прожиточным минимумом отразятся инвестиции в российские проекты и общий приток средств в федеральный и региональный бюджеты. Топилин подчеркнул, что в следующем году ожидается положительная тенденция в зарплатах.
Чиновник отметил, что данная цифра связана с увеличением стоимости основных групп товаров и коммунальных услуг. Кроме того, реальный прожиточный минимум также вырос на несколько позиций, ввиду чего отдалился от минимального дохода населения. Топилин пояснил, что в следующем году данные цифры могут сравняться после стабилизации российской валюты и индексации доходов.
«Пока реальные доходы всего на 1,5 % больше итогов 2016 года, однако тенденция имеет все предпосылки к росту ввиду того, что основной составляющей заработка населения является именно официальная зарплата. После ее индексации количество граждан, живущих за чертой бедности, будет постепенно уменьшаться», - рассказал Топилин.
По словам главы Минтруда, на повышении реального дохода и его соотношении с прожиточным минимумом отразятся инвестиции в российские проекты и общий приток средств в федеральный и региональный бюджеты. Топилин подчеркнул, что в следующем году ожидается положительная тенденция в зарплатах.
Автор: Махов Артем