Минфин России может обложить майнинг налогами
Минфин России может обложить майнинг налогами, отнесся процесс к предпринимательской деятельности. Сведения во время заседания Общественного совета предоставил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Мы считаем, что правильно, если майнинг будет официально приравнен к предпринимательской деятельности. При принятии закона добывать криптовалюту смогут только юридические компании и ИП, которые платят государству налоги», - рассказал Моисеев.
Вид налогообложения позднее определят компетентные структуры.
Напомним, сегодня курс биткоина упал до 14,5 тыс. долларов.
«Мы считаем, что правильно, если майнинг будет официально приравнен к предпринимательской деятельности. При принятии закона добывать криптовалюту смогут только юридические компании и ИП, которые платят государству налоги», - рассказал Моисеев.
Вид налогообложения позднее определят компетентные структуры.
Напомним, сегодня курс биткоина упал до 14,5 тыс. долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П