В Липецке родственникам отказывались возвращать тело умершей женщины
В Липецке женщина, у которой умерла мать, стала жертвой похоронным мошенников. После оплаты 7 тысяч рублей за услуги ритуальщиков ей еле удалось забрать тело умершей.
Как стало известно, сразу после смерти женщины к ее родственникам пришли представители «Православной похоронной службы» с предложением организовать процедуру похорон всего за 7 тысяч рублей. После согласия дочери умершей, тело матери забрали в морг и пообещали до дня похорон утрясти все вопросы и подготовить тело для захоронения. Однако оказалось, что делать это похоронная служба не собиралась, и когда родственники пришли в день похорон за телом, выдавать его отказались, мотивируя это тем, что нужно оплатить дополнительные услуги, которые при этом девушка не заказывала.
Еще больший конфликт возник после того, как женщина обратилась в городскую похоронную контору. Решить конфликт удалось только после того, как женщина вызвала следственно-оперативную группу отдела полиции №2. Тело родственникам таки отдали, правда хоронили умершую уже в темное время суток.
На данный момент городским отделением полиции начато доследственая проверка.
Как стало известно, сразу после смерти женщины к ее родственникам пришли представители «Православной похоронной службы» с предложением организовать процедуру похорон всего за 7 тысяч рублей. После согласия дочери умершей, тело матери забрали в морг и пообещали до дня похорон утрясти все вопросы и подготовить тело для захоронения. Однако оказалось, что делать это похоронная служба не собиралась, и когда родственники пришли в день похорон за телом, выдавать его отказались, мотивируя это тем, что нужно оплатить дополнительные услуги, которые при этом девушка не заказывала.
Еще больший конфликт возник после того, как женщина обратилась в городскую похоронную контору. Решить конфликт удалось только после того, как женщина вызвала следственно-оперативную группу отдела полиции №2. Тело родственникам таки отдали, правда хоронили умершую уже в темное время суток.
На данный момент городским отделением полиции начато доследственая проверка.
Автор: Артем Васильев