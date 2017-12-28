В Кирове пьяный верующий водитель-сутенер целовал ноги инспекторам
Инспекторы ДПС в Кирове остановили пьяного водителя-сутенера, который оказался очень верующим человеком и начал благодарить Бога за этот случай. В салоне его автомобиля сидела проститутка, а сам молодой человек устроил целое представление и целовал ноги патрульным.
Машина пьяного водителя была поцарапана, а все происходящее сняли на видео. Сутенер начал благодарить Бога за то, что его остановили правоохранители, так как он выпил и сел нетрезвым за руль. Нарушитель молился за здоровье инспекторов, а также активно крестился, но отметил, что является просто верующим человеком и не имеет отношения к церкви.
Пьяный водитель признался инспекторам, что несколько раз врезался в сугробы, а на его теле виднелись многочисленные ссадины. Мужчина прячет лицо от камеры. В процессе разговора он признался, что является сутенером и возит проституток по саунам. В результате нарушителя задержали и отправили на судмедэкспертизу. Его ожидает суд и возможное лишение водительского удостоверения.
Машина пьяного водителя была поцарапана, а все происходящее сняли на видео. Сутенер начал благодарить Бога за то, что его остановили правоохранители, так как он выпил и сел нетрезвым за руль. Нарушитель молился за здоровье инспекторов, а также активно крестился, но отметил, что является просто верующим человеком и не имеет отношения к церкви.
Пьяный водитель признался инспекторам, что несколько раз врезался в сугробы, а на его теле виднелись многочисленные ссадины. Мужчина прячет лицо от камеры. В процессе разговора он признался, что является сутенером и возит проституток по саунам. В результате нарушителя задержали и отправили на судмедэкспертизу. Его ожидает суд и возможное лишение водительского удостоверения.
Автор: Ирина Доброва