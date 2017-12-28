Актриса из "Настоящих домохозяек" "помыла пол" своей уборщицей
Карлтон Элизабет, ставшая популярной благодаря участию в шоу «Настоящие домохозяйки», «помыла пол» своей уборщицей, По словам актрисы, ее служанка пыталась украсть у нее драгоценности.
По информации от западной прессы, Элизабет решила проверить, на месте ли находятся все ее дорогостоящие украшения. Войдя в спальню, она увидела, что уборщица пытается открыть шкаф, где лежат ценные вещи. Актриса начала кричать на служанку, однако та потребовала у нее извинений за хамское поведение.
В итоге у актрисы и уборщицы началась драка, в ходе которой Элизабет повалила служанку на пол и начала толкать ее из стороны в сторону. В тот момент в комнату вбежали родственники, которые остановили потасовку. Служанка актрисы отметила, что намерена подать в суд на работодателя за противозаконное поведение в ее отношении.
В прессе также появились данные, что Элизабет схватила бейсбольную биту и пыталась напасть с ней на служанку, после чего разбила телевизор и выкинула в окно. Сама актриса пока не прокомментировала слухи об инциденте.
По информации от западной прессы, Элизабет решила проверить, на месте ли находятся все ее дорогостоящие украшения. Войдя в спальню, она увидела, что уборщица пытается открыть шкаф, где лежат ценные вещи. Актриса начала кричать на служанку, однако та потребовала у нее извинений за хамское поведение.
В итоге у актрисы и уборщицы началась драка, в ходе которой Элизабет повалила служанку на пол и начала толкать ее из стороны в сторону. В тот момент в комнату вбежали родственники, которые остановили потасовку. Служанка актрисы отметила, что намерена подать в суд на работодателя за противозаконное поведение в ее отношении.
В прессе также появились данные, что Элизабет схватила бейсбольную биту и пыталась напасть с ней на служанку, после чего разбила телевизор и выкинула в окно. Сама актриса пока не прокомментировала слухи об инциденте.
Автор: Махов Артем