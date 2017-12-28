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СМИ: Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа за $400 тыс
Сильвестр Сталлоне обзавелся статуей Рокки Бальбоа, вымышленного персонажа, которого сам актер воплотил на экране. По данным иностранного портала TMZ, скульптура обошлась голливудской звезде в 400 тысяч долларов.

СМИ: Сильвестр Сталлоне купил статую Рокки Бальбоа за $400 тыс

Создавалась статуя бронзового Рокки специально для съемок одноименной картины, и одну из них разместили в Музее спорта на территории Сан-Диего. Второй экземпляр до сих пор находится у Художественного музея Филадельфии, хотя несколько раз скульптуру перемещали и даже убирали. Третью единицу какое-то время назад предлагали приобрести на eBay по цене от 1 до 3 млн долларов, однако покупатель при такой стоимости долгое время не находился. Недавно же стало известно, что некто, кто предпочел остаться анонимом, выкупил бронзового Рокки Бальбоа за 403 тысячи долларов.

Раскрыть личность незнакомца удалось благодаря рождественском снимку Сильвестра Сталлоне, где он позирует у себя дома в компании Арнольда Шварценеггера. В частности, за спинами актеров виднеется упомянутая статуя.
Автор: Марина Вебер
Вчера, 23:02
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