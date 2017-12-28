Ученые: Полнолуние помешает рассмотреть новогодний метеорный "салют"
Ученые из Метеорного общества США рассказали, что полнолуние помешает рассмотреть новогодний метеорный «салют» под названием Квадрантида. Сведения размещены на сайте организации.
«На следующей неделе начинается полнолуние, из-за которого рассмотреть 11 метеоров, падающих каждый предрассветный час, будет затруднительно», - рассказал ученый Роберт Лунсфорд.
Квадрантиду ученые впервые обнаружили в 1835 году. Поток зародился между созвездием Дракона и Волопаса из астероида 2003 ЕН1, расколовшегося пополам. В 2018 году пик явления придется на 3 января. Чтобы увидеть «небесное шоу», достаточно найти над головой «Большую Медведицу», но из-за полнолуния на этот раз понадобится мощный бинокль.
Ранее исследователи нашли связь между родами и полнолунием.
«На следующей неделе начинается полнолуние, из-за которого рассмотреть 11 метеоров, падающих каждый предрассветный час, будет затруднительно», - рассказал ученый Роберт Лунсфорд.
Квадрантиду ученые впервые обнаружили в 1835 году. Поток зародился между созвездием Дракона и Волопаса из астероида 2003 ЕН1, расколовшегося пополам. В 2018 году пик явления придется на 3 января. Чтобы увидеть «небесное шоу», достаточно найти над головой «Большую Медведицу», но из-за полнолуния на этот раз понадобится мощный бинокль.
Ранее исследователи нашли связь между родами и полнолунием.
Автор: Джанабилова Татьяна П