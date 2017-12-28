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exclusive / Кино

На «Золотой глобус» актеры в знак протеста придут в черных нарядах
Голливудские актеры заявили о том, что придут на церемонию «Золотой глобус» в черных нарядах в знак протеста против харассмента. По предварительным данным, солидарность к женщинам-коллегам проявят артисты Том Хиддлстон и Дуэйн Джонсон.

На «Золотой глобус» актеры в знак протеста придут в черных нарядах


В СМИ недавно появилась информация о том, что актеры намеренны прийти на вручение премии «Золотой глобус» в черных костюмах. Таким образом они выразят свой протест против фактов домогательств, проявив солидарность к женщинам – актрисам. Дуэйн Джонсон подтвердил, что появится на церемонии в таком наряде. Стилист Илария Урбинанти, который работает с актером Томом Хиддлстоном, отметил, что готовит для своего подопечного черный костюм.


В текущем месяце издание Time выбрало «Человеком года» тех людей, которые набрались смелости и рассказали о многочисленных домогательствах в рамках движения #MeToo.
Автор: Ирина Доброва
Вчера, 17:44
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